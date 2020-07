Stando a quanto riporta Sportmediaset, il difensore della Lazio Acerbi avrebbe sfiorato la rissa con il direttore sanitario Ivo Pulcini. Uno scontro nato non solo per il botta e risposta via social tra lo stesso Pulcini e il nutrizionista biancoceleste nelle scorse settimane, ma per via dei molti infortuni che stanno tempestando la rosa e limitando Inzaghi nelle sue scelte di formazione. Brutto periodo dunque per Immobile e compagni, che oltre al terzo ko consecutivo avrebbe assistito ad una lite tra un giocatore ed un componente dello staff, e più in generale vive un clima tutt’altro che sereno. LA SMENTITA - La Lazio ha prontamente smentito l'episodio: "In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contrasti all’interno dello spogliatoio al termine della gara odierna contro il Sassuolo, la Società smentisce categoricamente e sottolinea che tali notizie sono prive di qualsiasi fondamento".