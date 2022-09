Mauriziosenza mezzi termini sull'di. Queste le parole del tecnico exai microfoni di Sky: "Mi sembra ci sia poco da commentare. E c'era un fallo anche sul primo gol del Napoli:ha spinto. Non so se era partita la palla, ma l'arbitro doveva comunque richiamare e far ripartire l'azione. O sono scarsi o la seconda ipotesi era preoccupante. Nell'era delciò non è accettabile. E poi è da contro il Bologna che vengono ammoniti solo nostri giocatori".