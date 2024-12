Conte Napoli, le parole dopo la sconfitta

Il Napoli è uscito sconfitto dal match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Antonio Conte hanno incassato un 3-1 dalla Lazio, che ha trionfato grazie alla tripletta di Noslin. Inutile dunque il momentaneo pareggio di Simeone. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel post partita, Conte ha analizzato la sconfitta del suo Napoli.' Non si tratta di delusione, dispiace essere usciti dalla competizione, ci porta arrabbiatura. Sapevamo sicuramente che fare questa scelta poteva portare dei rischi, però noi dovevamo fare questa scelta, come ho detto tanti giocatori non hanno giocato una partita ufficiale se non contro il Palermo. E' un percorso di crescita e uno step che oggi c'era bisogno di fare, dare l'opportunità a chi dà l'anima in settimana, anche grazie a loro siamo partiti bene in campionato. Dispiacere nell'uscire dalla competizione ma c'era la necessità di fare delle valutazioni.''Era uno step che dovevamo fare, contro il Palermo abbiamo vinto 5-0 facendo così. Non c'era altra occasione per dare quest'opportunità, se non si dà neanche un minuto si perde il gruppo, anche in un percorso si deve capire a che punto sia la rosa e fare delle valutazioni. Io cerco di costruire qualcosa e per farlo bisogna sapere cosa si ha'.'Livello tattico: partita equilibrata, abbiamo avuto il 50% di possesso palla, calci d'angolo sono stati gli stessi. Dovevamo fare più attenzione sui gol concessi, il terzo a inizio secondo tempo ci ha totalmente tagliato le gambe. Potevamo fare di più in quelle situazioni'.'Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi, andiamo avanti per la nostra strada. Lasciamo agli altri le considerazioni e continuano a lavorare. C'è da costruire e continueremo a fare di tutto per ampliare questo percorso. Non ci sono scorciatoie, se questo non sta bene si cambia'.