Protagonista della rubrica Goal of the month del Lazio Style 1900 Official Magazine, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato anche di Dusan Vlahovic, suo compagno di squadra con la Nazionale serba. Ecco il suo commento sull'attaccante della Juve e sul biancoceleste Immobile: "Ciro e Dusan sono due grandissimi attaccanti. Immobile ha dieci anni in più, Vlahovic deve ancora lavorare e crescere, ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile".