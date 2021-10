Il centrocampista dellaSergejha parlato a Dazn al termine della partita vinta contro l'Inter: "Abbiamo lottato e corso tutti insieme, ci siamo aiutati. Spero che Sarri abbia visto quello che chiedeva: ci ha detto che dobbiamo essere felici e non fare una brutta figura come a Bologna. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento con la Roma. Dobbiamo entrare in campo ogni partita con un atteggiamento che dimostri che siamo anche noi una big. Dobbiamo giocare tutte le partite come oggi".