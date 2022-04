La Juventus mette nel mirino Sergej Milinkovic-Savic della Lazio in vista della prossima sessione di mercato. Stando a quanto riporta Gazzetta il serbo ieri non si è allenato, il motivo? È stato colpito da una sindrome influenzale, è stato però scongiurato il rischio Covid-19. Infatti in seguito ad un tampone è risultato negativo, semplice influenza per il giocatore che è atteso già oggi a Formello.