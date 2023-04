Sergejha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:"Un periodo duro per me dopo il Mondiale. Con tanto lavoro sono riuscito a segnare a Monza e stasera. Due gol consecutivi mi aiuteranno. Rimango concentrato e voglio portare la Lazio in alto. Siamo secondi e lì vogliamo rimanere"."Quando ero piccolo giocavo punta, poi ero troppo veloce e mi hanno arretrato. Mi piace andare in avanti, quando Luis Alberto ha la palla e so che può arrivare ovunque quindi mi butto"."Sto qua da otto anni. Ultimamente mi sento leader ma dipende tutto dai compagni. Io posso dare una mano ma se loro non seguono non si va da nessuna parte. Stiamo tutti insieme e portiamo risultati. In campo siamo undici e ci diamo una mano"."Poco, l'ho detto all'arbitro ho appoggiato la mano ma non era forte quanto si è tuffato lui. Se al var non hanno dato rigore si può chiudere qua il discorso"."Siamo in un bel momento. Cerchermo di rimanere lì per giocarla"."Io già dopo Monza ho detto che mi mancano questi mesi e un altro anno. Mi concentro sul campo poi si vedrà. Prima guardiamo il campo e quello che è il nostro obiettivo: entrare nelle prime quattro. Siamo in un buon punto e vogliamo rimanerci".