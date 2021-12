Sergej Milinkovic-Savic, colonna del centrocampo biancoceleste, nel prepartita di Sampdoria-Lazio a Dazn: "Aver raggiunto Pavel Nedved (l'attuale vicepresidente della Juventus esplose come giocatore alla Lazio prima di trasferirsi alla Juve, ndr) comeè una bella cosa, ma chiaramente non mi fermo e vado avanti fin da oggi. Ma gol o no, l'importante è che la squadra vinca! Il calcio di Sarri? Non sempre è facile tradurre sul campo le sue richieste, ma piano piano entriamo nell'ordine di idee di fare quello che lui vuole."