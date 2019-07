La Lazio non tratterrà Sergej Milinkovic-Savic. Non di fronte ad offerte irrinunciabili. Lo confermano le ultime dichiarazioni di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha fatto capire che il serbo potrebbe partire anche durante questa sessione di mercato. Un'occasione per la Juventus ha messo gli occhi sul centrocampista, anche in alternativa a Paul Pogba. Su di lui però ci sono anche Paris Saint-Germain e Inter. La sfida di mercato è pronta a decollare.