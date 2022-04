A DAZN, Milinkovic parla così dopo la vittoria della Lazio sul Sassuolo: "Ero stanco, sono tornato a Roma solo due giorni fa, vedendo il risultato ho chiesto al mister di togliermi per non affaticarmi troppo. Dopo la sconfitta del derby avevamo bisogno di reagire, oggi abbiamo battuto il Sassuolo che è una squadra che mi piace molto e sono contento. Gol? Luis mi ha chiesto se avessi toccato e gli ho detto di sì, ho visto ora le immagini del gol ed il VAR ha fatto bene ad intervenire. Io top player? Non mi piace parlare di me, fa piacere quando gli altri parlano bene di me, vorrei andare in doppia cifra di gol e assist e aiutare la Lazio ad arrivare nei primi quattro".