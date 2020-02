Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 dai biancocelesti contro l'Inter: "Non c'è solo la mia firma. C'è la firma di tutta la squadra. L'ho detto pochi giorni fa che siamo una famiglia, si vede sul campo e dobbiamo rimanere su questa strada".



SUL GRUPPO - "Noi nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni ma loro hanno segnato. Nell'intervallo ci siamo detti che questa sarebbe dovuta essere la nostra partita e con quell'atteggiamento siamo rientrati in campo".



SULLO SCUDETTO - "Rimaniamo che non è un obbligo. L'obbligo è la Champions League. Se siamo là proveremo anche a vincere lo scudetto. Pensiamo partita per partita".



SUL MESSAGGIO ALLA JUVE - "Devono sapere che siamo lì. Anche l'Inter. Abbiamo vinto ma loro non mollano come non molliamo noi. Alla fine vediamo".