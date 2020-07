Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio sul taccuino dei dirigenti bianconeri, è ormai del tutto insofferente all'ambiente e vorrebbe cambiare aria per ricevere uno stipendio da giocatore di caratura mondiale. Questo è quanto riporta Tuttosport, che parla in generale della difficoltà di Simone Inzaghi nel tenere a freno certi malumori nello spogliatoio biancoceleste, diretti in particolare verso lo staff medico e il nutrizionista. Da diverso tempo ormai il Paris Saint-Germain sta seguendo il 25enne Milinkovic, grazie anche all'amicizia del ds Leonardo con Mateja Kezman, procuratore del giocatore serbo.