Dopo il ko contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è tornato sul secondo gol biancoceleste nato da un intervento dubbio di Leiva: "Non vedo come non possa essere fallo quello su Calhanoglu - ha detto il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport - Non può non essere fischiato! Dopo cosa vuoi parlare, cosa ti spiegano... E' andato anche a rivederlo, è impossibile che non sia evidente come Lucas Leiva prenda Calhanoglu anziché il pallone".