Lazio, Sarri dà le dimissioni

. Il tecnico ex Napoli e Juventus ha comunicato la sua decisione alla squadra e al presidente Claudio Lotito poco fa, dopo la sconfitta di ieri sera per 2 a 1 contro l'Udinese, la quarta consecutiva.Nelle prossime ore ci sarà l'incontro finale per formalizzare l'addio, ma l'esperienza di Sarri sulla panchina biancoceleste può già dirsi conclusa. La formazione romana, nona in Serie A a -18 punti dalla, è anche fresca di eliminazione dalla Champions League nel doppio confronto con il Bayern Monaco.