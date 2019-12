Mattinata di interviste, autografi e selfie per i biancocelesti a -2 dalla #CocaColaSupercup pic.twitter.com/Pboahw5hzq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 20, 2019

Laè in partenza nel pomeriggio alla volta di Riyad, dove domenica pomeriggio affronta laper la conquista della Supercoppa Italiana. I biancocelesti, nel frattempo, sono già arrivati in Arabia Saudita fin dalla giornata di ieri e hanno trascorso questa mattina tracon i tanti tifosi presenti per l'occasione. A meno di due giorni dalla partita, insomma, l'atmosfera inizia a scaldarsi.