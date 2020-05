L'esterno della Lazio, Adam Marusic, ha parlato della possibile e futura ripresa del campionato di Serie A. Ecco le parole del montenegrino ai microfoni di Lazio Style Radio.Secondo il calciatore della Lazio, lo stop al calcio giocato causato dall'emergenza coronvirus, è arrivato proprio al momento sbagliato. Ecco le sue parole:

"Per prima cosa dobbiamo rispettare tutte le regole. Ci siamo fermati in un momento in cui giocavamo il calcio più bello d’Italia. Ora dobbiamo aspettare e vedere cosa succede, ma dobbiamo farci trovare pronti".