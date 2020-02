La Lazio ha dato un’altra importante risposta alla Juventus, vincendo a Marassi per 3-1 contro il Genoa. Una grande prova per gli uomini di Inzaghi, tra i quali è emerso Adam Marusic, che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando la vittoria dei biancocelesti e la gioia per il gol personale: “Ho visto che mi venivano addosso due difensori sulla sponda di Caicedo, ma sono andato avanti e ho tirato in porta. Siamo una grande famiglia e una grande squadra: giochiamo come collettivo, con motivazione e con grande voglia. Poi vedremo cosa succederà”.