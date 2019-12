Il capitano della Lazio Senad Lulic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio in Supercoppa italiana: "Per noi è un piacere giocare qui contro la Juventus - ha spiegato Lulic - una delle squadre più forti sia in Italia che in Europa. Pjanic? E' un giocatore forte come tanti altri. La Juventus ha molti campioni in rosa, ma siamo pronti: vedremo chi ha più voglia di vincere questa Coppa".