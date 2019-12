A Rai Sport, Lulic ha commentato così la vittoria della sua Lazio in Supercoppa: "Non molliamo mai come stasera, giocando da squadra possiamo battere chiunque. Abbiamo dimostrato ancora una volta che credendoci fino alla fine possiamo battere la Juve. Il gol del pareggio? Appena prima dell'intervallo poteva buttarci giù, è anche colpa mia che ho perso una palla. Nel secondo tempo però siamo usciti con la convinzione di dover far girare palla veloce, alla fine siamo riusciti a fare altri due gol. Campionato? Chiudere l'anno con un trofeo ci fa felici, ora ci riposiamo e speriamo di ripartire l'anno prossimo sulla stessa strada".