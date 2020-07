1









Lulic e il passo indietro della Lazio. Il capitano biancoceleste ha parlato al portale svizzero Watson: "Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta con il Milan, ci è mancato tanto Ciro e i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo Scudetto, ma solo la Champions League. Quella manca da tanto tempo e siamo riusciti a prendercela. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i suoi frutti. Per quattro anni abbiamo lavorato tanto e bene sotto la guida di Simone Inzaghi, creando un ottimo spirito di squadra. Infortunio? Potrei anche rientrare per il finale di stagione".