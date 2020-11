Luis Felipe, difensore della Lazio, è stato trovato positivo subito dopo la Juventus. Esattamente due giorni dopo. Evidentemente non ci sono state ripercussioni sul gruppo bianconero, ma la notizia ha chiaramente destato sospetti. Scrive Gazzetta: "La positività è stata sicuramente registrata nel laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, al centro dell’inchiesta della procura della repubblica del capoluogo irpino, visto che in quella settimana dopo la Juve la Lazio non ha effettuato altri test (non c’era la Champions, è stata la settimana delle partenze verso le diverse Nazionali). Le ultime positività hanno imposto nuovi tamponi ieri sera".