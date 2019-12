Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Vittoria bellissima, dobbiamo continuare su questa strada. Speriamo di poter contare sempre sui nostri tifosi, anche nei momenti più difficili. Stiamo facendo un qualcosa di incredibile, tra le otto vittorie di fila e questa vittoria in Coppa. Torniamo a casa con il trofeo, ero fiducioso anche prima della partita. Ora avanti così anche in campionato".