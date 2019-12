Luis Alberto, centrocampista della Lazio, decisivo nella vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la partita, come riportato da LaLazioSiamoNoi: "Abbiamo lavorato per alzare questo titolo, tutti dicevano che era impossibile ed invece abbiamo vinto. Nessuno si aspettava di vincere otto gare di fila e di sconfiggere anche oggi la Juventus. Questa squadra è troppo forte. Un obiettivo è stato già raggiunto. La Coppa torna a casa con noi, dobbiamo continuare a credere di essere fortissimi".