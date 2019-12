Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Goal.com dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Il terzo titolo vinto qui è qualcosa di speciale, non potevamo aspettarci un regalo migliore per Natale. Inzaghi? Ci fidiamo di lui, quest'anno potremo fare il salto di qualità che aspettiamo da tempo. Vogliamo mantenere questo livello fino alla fine. Scudetto? No, non è realistico. Dimentichiamocene, pensiamo volta per volta. Sono sicuro che se continueremo a competere con questa mentalità vincente raggiungeremo i nostri obiettivi. Abbiamo imparato dai nostri errori, in passato non siamo riusciti sempre a ottenere quello che volevamo: ora non si ripeterà più".