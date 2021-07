Il caso Luis Alberto - che non si presentò in ritiro, salvo poi fare marcia indietro - è stato per giorni al centro del dibattito, in casa Lazio. Tanto da scatenare le voci di mercato, voci che, in alcuni casi, volevano anche la Juve seguire il trequartista biancoceleste. Ora, però, il giocatore è a completa disposizione di Maurizio Sarri e l'ha dimostrato fin da subito. Luis Alberto, infatti, ha firmato oggi una doppietta nella prima amichevole stagionale della Lazio, giocata contro ​la Top 11 Radio Club 103 e vinta 10 a 0.