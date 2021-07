Luis Alberto continua a far parlare di sé, e non in maniera positiva. Dopo aver saltato, da assente ingiustificato, i primi giorni di ritiro della Lazio, il calciatore si è reso protagonista oggi di un gesto di grande nervosismo. Nel corso dell'amichevole contro il Padova, Luis Alberto, dopo aver subìto un intervento, si avvicina all'avversario e lo spintona. Segno che, quanto successo negli ultimi tempi, ha lasciato delle scorie.