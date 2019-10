Il centrocampista della Lazio Luis Alberto analizza i primi mesi del nuovo campionato, che riparte da dove era finito quello scorso: "La Juve resta superiore a tutti - ha detto lo spagnolo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Noi speriamo di continuare a fare bene, non possiamo nasconderci. Mercato? Il Siviglia non ha mai fatto alcuna offerta. Quando l'ultima volta ho detto che lì è casa mia stavo giocando male quella frase è stata interpretata come una mia voglia di andare via. Se dovesse arrivare una chiamata dal Siviglia non posso dire di no, ma alla Lazio sto bene. Rinnovo? Tare non mi ha chiamato, non penso lo faccia a breve".