La Lazio si è messa alle spalle il caso Luis Alberto, ma la situazione potrebbe avere ei risvolti di mercato. Dopo lo sfogo dello spagnolo infatti non è più scontata la sua permanenza in biancoceleste. Non è da escludere l'addio del giocatore già a gennaio, con i bookmakers già al lavoro con le quote: uno scenario che coinvolge anche la Juventus che già in passato si era interessata a Luis Alberto, il possibile trasferimento del giocatore in bianconero si può giocare a 6.00. Quota più alta per il Psg, a 8.00 e per il Siviglia, a 15.00.