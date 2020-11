1









La Lazio è in pieno caos. Come se non bastasse il giallo dei tamponi con tanto di indagine da parte della Procura, oggi è arrivato lo sfogo di Luis Alberto che ha commentato sui social la presentazione del nuovo aereo: "Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c'è dentro? Appartenenza..." ha scritto su Instagram. Poi ci mette il carico su Twitch: "Comprano cose ma a noi non pagano" ha detto il centrocampista biancoceleste, che punta il dito contro la società.