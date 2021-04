12 mesi. E' questo il periodo di squalifica scelto dalla Corte d'Appello della Figc per il presidente della Lazio Claudio Lotito sul caso relativo ai protocolli anti Covid. La Lazio farà ricordo al Collegio di garanzia del Coni, ma, per ora, Lotito decade da ogni carica federale perché supera i 12 mesi di squalifica in 10 anni.



La Corte Federale d’Appello, composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello Presidente,

Salvatore Mezzacapo Componente, Mauro Mazzoni Componente, Carlo Sica Componente, Maurizio Fumo Componente (relatore) ha pronunciato, nella riunione fissata il 30 aprile 2021, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito

dei reclami numero RG 134/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale in data 12.04.2021 e numero RG 140/CFA/2020-2021 proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dai Sigg.ri Lotito Claudio, Pulcini Ivo e Rodia Fabio, il seguente:

DISPOSITIVO preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe: - accoglie in parte il reclamo numero RG 134/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale e,

per l’effetto, ridetermina in mesi 12 la sanzione dell’inibizione al Sig. Lotito Claudio ed in € 200.000,00, (Euro duecentomila/00) l’ammenda a carico della società S.S. Lazio S.p.A.; conferma nel resto. - respinge il reclamo numero RG 140/CFA/2020-2021 proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dai Sigg.ri Lotito Claudio, Pulcini Ivo e Rodia Fabio.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.