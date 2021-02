A margine della presentazione di Carolina Morace come nuova allenatrice della Lazio Women, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha svelato una confidenza di un giocatore: "Alcuni giocatori che sono venuti qui mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere a capo di questa società, un ragazzo mi ha detto 'Ma quale Milan e Juve, qui siamo a un altro livello'. Voi non avete visto la struttura e non sapete l'organizzazione che c'è per mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio".