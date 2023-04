Il presidente della Lazio Claudionon sembra turbato dall'indagine della Guardia di Finanza: ecco le sue parole a Il Messaggero."Come è stato scritto nel comunicato, la nostra è una casa di cristallo. Non ho nulla da nascondere e possono perquisire tutto. Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa (Akpro, che fu valutato 12,7 milioni di euro, ndr), che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio. Sembra di stare su Scherzi a parte, davvero".