Il campionato di Serie A, per ora fermo, rischia di essere sospeso se la Uefa non dovesse far slittare gli Europei di calcio. Troppo alto il rischio per la salute, con molti giocatori già positivi al, e l'emergenza che ancora non ha raggiunto il suo picco.La Lazio sta pensando ad una soluzione per non mollare del tutto, almeno dal punto di vista mentale e fisico. Per ora i giocatori si stanno allenando a casa, con un programma personalizzato, ma uno stop troppo lungo rischia di compromettere del tutto la stagione. Come riporta il Corriere dello Sport,Un piccolo segreto per puntare allo Scudetto, un'idea del presidente che dipenderà anche da come andrà il campionato.