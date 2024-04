Claudioè già "pazzo" di Igor. Grazie alla vittoria last minute contro la, il nuovo tecnico dellaha impiegato decisamente poco tempo per farsi apprezzare dai suoi tifosi e, soprattutto, dal club biancoceleste, con il patron che ne ha parlato così ai microfoni de Il Messaggero: "L’ho scelto per il suo carattere di ferro e la sua voglia di fare esprimere al massimo quest’organico, che ritiene forte e competitivo".Ora Tudor è chiamato a ripetersi anche questa sera in, sempre contro la Juve, dove avrà uno stimolo in più. Nel suo contratto in scadenza al 30 giugno 2025 con opzione, infatti, è stato inserito anche unda 50.000 euro in caso di trionfo nel torneo.