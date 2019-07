Questa mattina Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, grande obiettivo anche della Juventus per rinforzare il centrocampo, ha parlato così del suo futuro: "L’anno scorso sono riuscito a respingere tutti gli assalti, quest’anno si potrebbe proporre un problema di rispetto se il giocatore dovesse prospettare una soluzione diversa". Dall'Inghilterra, il Sun prova a capire quale sarebbe l'offerta giusta per Milinkovic: 100 milioni di euro quanto chiede Lotito, ai bianconeri come a Inter, Manchester United e Paris Saint-Germain.