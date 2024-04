La Lazio è in ansia per le condizioni di Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo azzurro ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 14' nella sfida tra i biancocelesti e la Juventus allo Stadium di Torino (andata delle semifinali di Coppa Italia), con Tudor costretto a inserire Isaksen. Una brutta distorsione alla caviglia per Zaccagni che preoccupa la Lazio, considerando che sabato 6 aprile alle 18 ci sarà il derby con la Roma (31esima giornata di Serie A), uno snodo cruciale per le ambizioni europee della squadra di Tudor. E anche con vista sul futuro, su quel 23 aprile che sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia.Non preoccupano invece le condizioni di Patric, uscito all'intervallo. Discorso diverso per quanto riguarda Manuel Lazzari, che potrebbe fermarsi per un paio di settimane per una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ed è a rischio per la Juve.