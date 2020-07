Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Channel prima della sfida contro la Lazio: "Ci aspetta una gara difficile, contro una squadra che vuole salvarsi. Noi però vogliamo ripartire dopo la sconfitta contro il Milan. La gara di questa sera sarà complicata, ma daremo tutto per tornare a casa con i tre punti. Dobbiamo pensare a partita dopo partita per cercare di raggiungere il nostro primo obiettivo, la qualificazione alla prossima Champions, poi vedremo dove saremo alla fine. Sto recuperando la forma migliore, non sono ancora al massimo ma darò tutto fino alla fine".