Le condizioni di Ciropreoccupano in casa. Il prossimo impegno della squadra disarà contro lae l'attaccante rischia di non essere disponibile. Queste le ultime, da calciomercato.com:"Come da programma in giornata erano attesi gli accertamenti per Ciro Immobile. Dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia per un vasto edema al polpaccio sinistro, nei giorni scorsi l’attaccante della Lazio è rientrato a Formello per iniziare le cure. Inizialmente la risonanza magnetica per valutare effettivamente l’entità dell’infortunio era prevista venerdì. Lo staff medico però, sfruttando la pausa nazionali e i mancanti impegni ufficiali, ha optato per iniziare la fase di recupero in piscina e attendere ulteriormente che svanisse l’edema. Nel primo pomeriggio di oggi Immobile si è recato così in clinica per l’esame decisivo al polpaccio. Rientrare per la Juventus sarebbe un miracolo, ma il calciatore potrebbe comunque tornare a disposizione prima del previsto. Nei prossimi giorni sono attese novità sulle sue condizioni."