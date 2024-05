Il futuro disarà lontano dalla Lazio e il club è già a caccia di un sostituto. Lo spagnolo ha annunciato la propria intenzione di porre fine all'avventura con i biancocelesti e a fine stagione cercherà una soluzione col Lotito, con Siviglia, Olympique Marsiglia e Al Duhail in corsa per l'iberico. Come spiega Il Messaggero, il preferito per sostituirlo è Andrea: trequartista messosi in grande luce col Monza in questa stagione di Serie A con cui ha collezionato 8 gol e 4 assist. Il Monza per il suo cartellino parte da una valutazione di 20 milioni di euro. La Lazio sarebbe disposta ad arrivarci con l'inserimento di una contropartita tecnica. Può essere inserito nell'operazione Akpa Akpro