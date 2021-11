Laè al lavoro per blindare, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, con l'obiettivo di allontanare il più possibile le pretendenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore piace all'di Simone Inzaghi, che conosce e stima il giocatore, ma anche alla, che fiuta un'occasione a parametro zero. Tare e Lotito sono pronti ad accelerare le trattative per il rinnovo, ma i bianconeri restano alla finestra.