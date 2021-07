Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore della Lazio,ha lanciato anche una frecciatina alla Juventus: "Qui ho visto le caratteristiche giuste per poter farmi esprimere le mie doti. Nella squadra vedo i presupposti per offrire il calcio che piace a me. In questo momento avevo bisogno della Lazio, di questo tipo di Club. Qui credo ci siano le possibilità che aspettavo, mi aspetta un percorso lungo per trasmettere la mia filosofia di calcio ai miei calciatori. La pressione? Non penso che al Napoli, al Chelsea o alla Juventus ce ne sia meno. E' un aspetto che fa parte della normalità di questo mestiere, che fatico a definire tale perché per me è una passione".