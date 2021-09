Maurizio Sarri, ex Juve e allenatore della Lazio, questa sera è intervenuto in conferenza stampa per presentare il Derby contro la Roma di domani sera. Questo uno stralcio delle sue parole, sulle individualità da lui allenate in questi anni: "Io ho allenato calciatori forti, ma un calciatore potenzialmente forte come Felipe Anderson raramente l’ho gestito. Potrebbe essere un crack a livello internazionale, sta sfruttando una minima parte del suo talento".