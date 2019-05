La Lazio mette la freccia su Dominik Szoboszlai. Come riporta Fox Sports, il club biancoceleste ha accelerato per il centrocampista classe 2000 del Salisburgo: Tare lo segue da tempo, i rapporti con il club tedesco sono buoni dopo l'affare Berisha e c'è ottimismo sulle possibilità di superare la concorrenza di Juventus e Inter. Già, perché il nome di Szoboszlai era presente anche sul famoso "foglietto" di Fabio Paratici, che si è mosso già negli scorsi mesi per questo gioiello ungherese. Per la Lazio, il 18enne potrebbe rappresentare il sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, su cui sta spingendo sempre la Juve.