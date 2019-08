La Lazio vuole tornare prepotentemente sul mercato per regalare a Simone Inzaghi l’attaccante ideale per fare da spalla a Ciro Immobile. I nomi fino a qui circolati portano all’ex Juve Fernando Llorente, all’olandese Das Bost dello Sporting Lisbona e ad Odsonne Édouard del Celtic Glasgow. C’è però un’ipotesi che proviene dal mercato italiano: si tratta di Andrea Petagna. Come si apprende dalla colonne della Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Spal, ben 16 goal nella scorsa stagione, ha un però costo molto alto: 25 milioni di euro. La Lazio non può affrontare una spesa tanto onerosa senza prima aver incassato una sostanziosa cifra sul mercato ed il giocatore biancazzurro che può regalare questa corposa entrata è Sergej Milinkovic-Savic. Dopo il fallimento della trattativa con il Manchester United, il Presidente Lotito ha annunciato che il serbo sarebbe rimasto alla Lazio anche per questa stagione. Nonostante i rumors spingano il giocatore all’Inter (i nerazzurri lo acquisterebbero con i proventi della cessione di Mauro Icardi) la Juve continua a monitorare la situazione. Nonostante i bianconeri abbiano il centrocampo “ingolfato”, la necessità dei capitolini di cedere il giocatore potrebbe spingere la dirigenza della Juve a cercare il colpo a sorpresa. Ovviamente, prima dell’eventuale offerta, andranno risolte le grane e gli esuberi che al momento bloccano il mercato in entrata dei bianconeri.