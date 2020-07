Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 3-0 contro il Milan: "E' una sconfitta che pesa per quanto riguarda la rincorsa alla Juve, avevamo delle difficoltà oggettive, non siamo stati fortunatissimi negli episodi chiave. Il primo tempo abbiamo preso gol su autorete e su rigore, e quando la potevamo riaprire, dopo due minuti abbiamo preso il gol di Rebic che ha chiuso la partita. E' una sconfitta pesante ma non molleremo di un centimetro, ci crediamo sempre. Giocare 4 partite in neanche 2 settimane è difficile".



SULLA LOTTA SCUDETTO - "Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, non abbiamo nessuna intenzione di mollare, continuiamo per la nostra strada".



SUI 'SOSTITUTI' - "Correa con Caicedo e Immobile non avrebbe giocato, aveva un problema al polpaccio prima della prima partita a Bergamo, ha dovuto stringere i denti. Così come Leiva, che si è allenato ieri per la prima volta; mentre Adekanye abbiamo deciso stamattina di rischiarlo. Tanti problemi che in questo momento non ci volevano. Difficile ribaltare una partita così, se avesse segnato Lazzari il 2-1 sarebbe stata poi un'altra partita. Non avevamo mai fatto, in questi tre anni, una partita senza Caicedo e Immobile, avessi avuto Adekanye a pieno regime avrei giocato con lui".