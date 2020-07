1









La sofferenza è stata tanta, specie in un finale di partita come al solito ansiogeno, con la Lazio vicina al pareggio negli ultimi minuti. Ma dopo aver battuto i biancocelesti per 2-1 all'Allianz Stadium, i tifosi della Juve ormai non si nascondono più: lo scudetto è ad un passo, lo si può dire senza timori scaramantici, e per tutta la notte l'esultanza ha trovato sfogo su Twitter e Instagram. Alla luce anche del pareggio con polemiche dell'Inter di domenica sera, molti "pensieri" sono volati proprio verso la Pinetina e in particolare verso Antonio Conte; ma sarà necessario attendere ancora tre punti prima di celebrare la sconfitta del poco rimpianto ex tecnico...