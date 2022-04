1









Torna in campo la Juventus Women che deve tenere il passo della Roma che ieri ha sconfitto la Fiorentina per continuare a credere nel sogno Scudetto. Dall'altro lato la Lazio a caccia di preziosissimi punti per sperare nella salvezza, biancocelesti ferme a 12 punti. Joe Montemurro dovrà rinunciare a Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Pauline Peyraud-Magnin, Annahita Zamanian e Tujia Hyyrynen. Le prima quattro positive al Covid-19 mentre Hyyrynen fermata da problemi alla schiena. La gara sarebbe dovuta iniziare alle ore 12.30 ma non può partire perchè manca l'ambulanza, squadre in campo ma in attesa di aggiornamenti. Il fischio d'inizio alla fine è a alle 13.15



IL TABELLINO



Marcatrici: 11' Pedersen (J), 28' Visentin (L)



SS LAZIO WOMEN: Ohrstrom, Vigliucci, Foerdos, Castiello, Heorum, Falloni, Fridlund Di Giammarino, Ferrandi, Pittaccio, Visentin.

A disposizione: Guidi, Natalucci, Pezzotti, Savini, Le Franc, Cuschieri, Santoro, Groff, Labate



JUVENTUS WOMEN: Aprile, Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin, Caruso, Pedersen, Grosso, Cernoia, Staskova, Hurtig.

A disposizione: Forcinella, Nilden, Rosucci, Giai, Bonfantini, Arcangeli, Beccari, Panzeri, Lenzini.



Ammonite:

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia



Segui il live con IlBianconero.com



28'- Pareggia la Lazio con Noemi Visentin che approfitta di un'incertezza difensiva della Juventus



16'- Staskova difende bene il pallone, si gira e calcia ma trova prima la traversa e poi il palo, sfortunata



11'- VANTAGGIO della Juventus con Sofie Pedersen che approfitta di un'ingenuità della difesa della Lazio e calcia in porta. Trent'anni oggi e prima rete in questa stagione per lei



5'- Triangolazione tra Cernoia e Boattin, calcia la numero 13 con il mancino ma è brava Ohrstorm nella respinta



2'- Calcio di punizione dal limite dell'area battuto da Giulia Ferrandi che colpisce in pieno la traversa



1'- Inizia la gara a Formello