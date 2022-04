18







di Miriana Cardinale

Trionfa la Juventus Women e condanna la Lazio alla retrocessione in Serie B. In assenza di Cristiana Girelli e Barbara Bonansea le marcatrici sono due centrocampiste con due doppiette: Arianna Caruso e Sofie Junge Pedersen e marcatura singola per Andrea Staskova. Un inizio in sordina per le bianconere che si fanno raggiungere sull'uno pari da Noemi Visentin ma poi ci mettono grinta e si accaparrano i tre punti. Queste le pagelle:



APRILE 6 - Non ha grandi colpe sul gol subito. Al primo minuto trema quando Ferrandi colpisce la traversa e viene graziata. Quando chiamata in causa si dimostra attenta.



LUNDORF 6 - Non una delle migliori partite, corre molto ma non riesce ad incidere. Quando Visentin si sposta sull'esterno si trova in difficoltà in qualche frangente. Dal 76' PANZERI S.V.



GAMA 6,5 - Gara attenta. È brava a non lasciare spazio a Fridlund. Nel finale un rischio quando subisce tunnel da Visentin ma gestito bene.



SEMBRANT 5,5 - Incerta. Noemi Visentin è in gran forma e in occasione della rete del pareggio della Lazio si fa saltare. Dal 67' LENZINI 6 attenta, non si fa superare.



BOATTIN 6,5 - Suona subito la carica con un mancino che impegna Ohrstrom. Corre e spende molto.



GROSSO 6 - Non riesce mai ad entrare bene in partita, luci e ombre. Non incide. Dal 60' BONFANTINI 6,5 prova subito a dare brio alla gara con le sue accelerazioni.



CARUSO 8 - In assenza di Girelli e Bonansea si improvvisa bomber. Nella sua Roma è la sua giornata. Una doppietta e otto gol stagionali. La sua abilità negli inserimenti è incredibile: segna prima di destro e poi anche di sinistro. Sul finale ancora suo l'assist per Andrea Staskova. Decisiva.



PEDERSEN 7 - Trent'anni e i primi due gol in questa Serie A. Tornata ai livelli che l'hanno sempre contraddistinta.



HURTIG 6,5 - Confeziona l'assist per il raddoppio di Caruso. Prova una conclusione che poteva rivelarsi insidiosa. Luci e ombre, discontinua. Dal 67' NILDEN 6 sufficiente, corre ma non incide particolarmente.



STASKOVA 6,5 - Sfortunata ad inizio gara quando colpisce palo e traversa con lo stesso tiro. Deve sostituire Cristiana Girelli e lavora facendo a sportellate con la difesa della Lazio e confeziona il gol del 1-5.



CERNOIA 6,5 - Le manca il gol, spreca qualche occasione di troppo ma confeziona gli assist che regalano la vittoria alle bianconere. La sua presenza in campo è sempre importante. Dal 76' ROSUCCI S.V.



All. Montemurro 7 - Doveva vincere per tenere le distanze dalla Roma e nonostante le assenze pesanti ci è riuscito. Buona gara cinica delle sue.