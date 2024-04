Lazio-Juve: i voti a Vlahovic

Altra serata difficile, nel match dicontro la, per Dusan, che non è riuscito con la sua prestazione a strappare la sufficienza dai giornali in edicola oggi.- "Nel primo tempo gli capita un solo pallone ma non lo sfrutta bene, nella ripresa prima viene chiuso da Marusic e poi calcia fuori. Non sarà una serata da ricordare: poche luci".- "Se non arrivano i rifornimenti, non può lasciare il segno: in tutto il primo tempo passa dalle sue parti soltanto una palla e riesce comunque a centrare la porta, trovando un attento Mandas sulla sua strada. Poteva far meglio? Sicuramente. Nella ripresa entra più nel vivo dell’azione: Marusic lo anticipa di un soffio, poco dopo di destro sfiora il palo".- "Braccato da Romagnoli, servirebbe un gioco di sponda migliore per alleggerire il forcing biancoceleste e permettere alla Juve di distendersi. Troppo centrale (e poco potente) il tiro sull’assist di Chiesa, a Mandas basta allungare il piede per deviare. Serataccia fino in fondo: poco cattivo a porta vuota e Marusic lo anticipa, poi incrocia il destro sfiorando il palo. Dire che è poco è fargli un complimento".