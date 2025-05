Vlahovic può tornare in gruppo e va verso il recupero: le ultime verso la Lazio

AFP via Getty Images

La Juventus sta preparando il big match contro la Lazio, consapevole che costruirà un pezzo fondamentale di questa stagione, oltre a gettare le prime basi. Già, perché contro i biancocelesti è uno scontro diretto che può decidere, o quantomeno dare una direzione ben precisa, alla corsa Champions League: entrambe le squadre sono a quota 63, e con tre partite rimanentiI bianconeri sono tornati in campo nella giornata di ieri, e oggi hanno proseguito gli allenamenti. Tudor ha lavorato su diversi aspetti, ma dalla Continassa (e dal J|Medical) non sono arrivate buone notizie: oltre all'infortunio di, che non ci sarà sicuramente all'Olimpico, anche Koopmeiners e Vlahovic hanno lavorato a parte e dunque non sono rientrati con il gruppo.

Le condizioni di Vlahovic verso la Lazio

Le situazioni dei due, però, sono diverse: il serbo può vedere uno spiraglio positivo verso la partita con la Lazio, eDV9 ha lavorato ancora a parte dopo il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori anche contro. La situazione dell'attaccante non è allarmante, infatti si era allenato con il gruppo nella rifinitura prima della partita del Dall'Ara, ma poi la decisione è stata quella di non rischiare.Vlahovic potrebbe però rientrare parzialmente in gruppo nella giornata di domani, e dunque va verso il recupero: nei prossimi giorni le sue condizioni verranno comunque valutate, con l'obiettivo di esserci





